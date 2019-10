Clima: Casellati, 'agire subito per crescita sostenibile'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Sul fronte dello sviluppo economico -oltre che sociale- promuovere l'affermazione di una cultura della nonviolenza significa poi intraprendere con convinzione un percorso di crescita sostenibile, tanto a livello nazionale quanto sul piano globale. Un percorso fondato certamente sul rispetto per l'ambiente e sull'impiego responsabile delle sue risorse, così come sulla consapevolezza della necessità di agire subito con politiche efficaci per la tutela dei territori, contro l'inquinamento, le emissioni e gli sprechi". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo ad un convegno a Palazzo Giustiniani in occasione della Giornata internazionale della non violenza.

"Un percorso -ha aggiunto- che abbia anche a cuore gli obiettivi dell'Agenda 2030, fissati dall'Onu, e il loro essere una guida preziosa per il superamento delle povertà e la rimozione degli ostacoli che impediscono pari opportunità, pari dignità e la piena realizzazione del potenziale umano attraverso la collaborazione e la condivisione tra i popoli e le Nazioni. Obiettivi che abbiamo il dovere di perseguire con impegno e dedizione, tanto nell'azione di governo quanto nelle aule parlamentari".