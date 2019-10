Spazio: Fraccaro chiama Parmitano, 'rilanceremo aerospazio' (2)

(AdnKronos) - Il collegamento, avvenuto mentre AstroLuca era in orbita a circa 27mila km orari, è stato quindi l’occasione per fare il punto sul ruolo italiano nel settore. Parmitano ha ringraziato il sottosegretario esprimendo soddisfazione per la volontà di aumentare gli investimenti in aerospazio. “Apprezzo molto il sostegno e la vicinanza, l’Italia - ha detto Parmitano – ha un potenziale immenso nel settore aerospaziale ed è necessario valorizzare le nostre specificità ponendoci traguardi sempre più ambiziosi. Dobbiamo essere protagonisti anche delle prossime missioni sulla Luna e su Marte”.

Durante il colloquio durato una ventina di minuti Fraccaro si è congratulato anche per la guida della passeggiata spaziale di novembre affidata a Luca Parmitano, ricordando che nello stesso periodo si terrà l’interministeriale sull’aerospazio a Siviglia. “Lei dallo spazio e io dalla Terra avremo il compito di far sventolare alto il tricolore”, ha detto Fraccaro.

Non sono mancati momenti più scherzosi, quando Fraccaro ha espresso a Parmitano il desiderio di partecipare ad una prossima missione. Parmitano ha sottolineato quanto sia indescrivibile la bellezza che si godedallo spazio. “La prossima volta mi tenga libero un posto”, ha scherzato il sottosegretario Fraccaro, che infine ha augurato buon lavoro ad AstroLuca invitandolo a Palazzo Chigi al suo rientro per collaborare al rilancio del settore. Invito che Parmitano ha accettato di buon grado.