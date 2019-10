Imprese: Conte, su produttività fanalino coda Ue, pesa calo investimenti pubblici**

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "I dati positivi", come quelli sul calo della disoccupazione, "non ci impediscono tuttavia di osservare i problemi strutturali dell’Italia. Tra il 1995 e il 2017 la produttività del lavoro è cresciuta in media dello 0,4% all’anno, decisamente al di sotto della media europea che si è attestata al +1,6%. Su questo ritardo ha pesato la costante riduzione degli investimenti pubblici, che ha scoraggiato l’accumulazione di capitale privato e di capitale umano". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea generale di Assolombarda