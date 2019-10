Imprese: Conte, 'capitale umano e innovazione le leve per rinascere'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Il capitale umano, la ricerca e l’innovazione saranno le leve fondamentali su cui il Paese deve puntare per rinascere. Dobbiamo riorientare il nostro modello di formazione verso un sistema di continuo apprendimento delle conoscenze e competenze. Saremo all’altezza delle sfide future soltanto se ci concentreremo non sul 'cosa imparare', ma sul 'come imparare'". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda, al teatro alla Scala di Milano.

"Nella manovra economica rafforzeremo il piano Impresa 4.0, nell’ambito di una nuova strategia nazionale per l’innovazione a forte trazione green. Il governo continuerà poi ad investire sulle competenze potenziando il sistema degli Istituti Tecnici Superiori ed estendendo le spese ammissibili al credito d’imposta 'Formazione 4.0'", ha annunciato il presidente del Consiglio.