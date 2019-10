Mafia: Di Pietro, 'dopo Falcone anche io dovevo essere ucciso'**

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Dopo la strage di Capaci e pochi giorni prima della strage di via D'Amelio, nell'estate del 1992, l'ex pm Antonio Di Pietro, fu informato "che doveva essere ucciso". Lo dice lo stesso ex magistrato di Mani pulite deponendo al processo sulla trattativa tra Stato e mafia a Palermo. "Due giorni prima dell'omicidio di Borsellino - racconta in aula - il Ros mi informò: "guardate che stanno ammazzando Borsellino" e anche io dovevo essere ammazzato".