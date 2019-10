Cittadinanza: Ius Culturae a Camera, Brescia 'buonsenso su legittime istanze'**

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - E' ripreso da oggi l'esame del ddl sullo Ius Culturae in commissione Affari costituzionali alla Camera. Il relatore "della proposta di legge C. 105 Boldrini, recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza" sarà il presidente delle commissione, Giuseppe Brescia, in sostituzione di Roberto Speranza, divenuto componente del governo.

L'annuncio della ripresa dei lavori nei giorni scorsi, ha detto Brescia in commissione, "ha suscitato nell’opinione pubblica un dibattito sociale, ancor prima che politico, molto forte. Un dibattito fatto anche di storie di speranza, come quelle che ho potuto leggere da diverse lettere che mi sono arrivate in questi giorni".

"Da queste lettere scritte da giovani che vivono in Italia e chiedono di diventare italiani emergono un forte senso di appartenenza alla nostra comunità e una domanda di concretezza e di giustizia che chiama in causa la Commissione e questo Parlamento. Mi auguro che a queste legittime istanze sapremo dare con convinzione risposte di buonsenso".