Cittadinanza: Ius Culturae a Camera, Brescia 'buonsenso su legittime istanze' (2)

(AdnKronos) - L’esame della proposta di legge, ha ricordato Brescia, "iniziato il 24 ottobre 2018 con la relazione illustrativa dell’allora relatore Speranza, era proseguito nella seduta del 31 ottobre 2018 e che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi aveva deliberato di procedere a un ciclo di audizioni informali, successivamente autorizzate dal Presidente della Camera. In particolare si era convenuto di ascoltare rappresentanti dell’Anci, di Unicef Italia ed altre associazioni, nonché esperti e studiosi della materia. In considerazione del tempo intercorso, chiedo ai gruppi se intendano segnalare ulteriori soggetti da audire".

"Informo, quindi, che su materia analoga a quella oggetto della proposta di legge già in esame, è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 717 Polverini (Fi) e che è stata altresì annunciata la proposta di legge C. 920 Orfini (Pd), tuttavia non ancora assegnata alla Commissione. Pertanto la proposta di legge C. 717 può essere fin da oggi abbinata alla proposta di legge C. 105, mentre la proposta di legge C. 920 sarà abbinata non appena assegnata alla Commissione", ha aggiunto.

"Segnalo quindi che, come è noto ai commissari, il calendario dei lavori prevede l’esame di due decreti-legge, nonché la discussione di alcuni provvedimenti, già inseriti nel programma dei lavori dell’aula per il mese di novembre, come la proposta di legge sul conflitto di interessi (C. 702 e abb.) e il disegno di legge di delega in materia di semplificazione (C. 1812). Nelle prossime settimane ci concentreremo dunque principalmente su questi provvedimenti", ha sottolineato il presidente.