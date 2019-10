Migranti: Grasso, 'superare stagione porti chiusi e decreti sicurezza'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - “3 ottobre 2013. 368 persone affogavano in un naufragio a poche centinaia di metri dalle spiagge di Lampedusa. Dalla salvezza. Solo nell’ultimo anno sono morti nel Mediterraneo più di 1000 uomini, donne e bambini. Una enormità. Una tragedia. Dobbiamo superare in fretta la stagione dei porti chiusi, dei decreti sicurezza, delle multe a chi salva le persone in mare. Perché, come ci ricorda il Comitato Tre Ottobre siamo tutti sulla stessa barca”. Lo scrive su Facebook Pietro Grasso, di Leu.