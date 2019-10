Huawei: Miao (Ceo Italia), 'da 15 anni in Italia, clima non ci preoccupa'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Siamo da 15 anni in Italia e contiamo di rimanerne altri 15, certo percepiamo ‘rumori di fondo’ verso la nostra azienda ma non siamo preoccupati". Così il Ceo di Huawei Italia, Thomas Miao, sottolinea la visione del colosso cinese nello sviluppo digitale del nostro Paese, parlando alla tappa di Roma del road show di Huawei per presentare i suoi progetti sulle Smart City.