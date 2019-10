Messina: violenza sessuale su disabile, condannato a 4 anni e due mesi

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Quattro anni e due mesi di carcere per aver costretto un disabile a vedere materiale pornografico e a subire palpeggiamenti. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato per violenza sessuale su disabile, con sentenza passata in giudicato, un uomo di 52 anni. Gli abusi risalgono al 2012, quando l’uomo, approfittando delle mansioni che ricopriva in un centro riabilitativo, in più occasioni aveva costretto la sua vittima a visionare materiale pornografico e a subire palpeggiamenti.