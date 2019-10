Contratti: Fit, 'al via tavolo rinnovo ccnl Logistica, sia moderno e contro dumping'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Si è avviato oggi il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori della Logistica, trasporto merci e spedizione". A darne notizia è Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl.

"La presenza al tavolo di trattativa di tutte le parti coinvolte fa ben sperare", dichiara Pellecchia. Si tratta di un comparto importante per l’economia italiana, spiega, "anche a causa del forte sviluppo del commercio online". Come Fit-Cisl, precisa il segretario generale, "lavoriamo insieme agli altri con l’obiettivo di rendere il ccnl più moderno, al passo con i tempi per cogliere le sfide dell’innovazione e della digitalizzazione ma anche per continuare la lotta contro il dumping sociale operato dalle letterbox companies, le aziende con residenze fiscali fittizie nell’Europa orientale, che sfruttano gli autotrasportatori esteri meno pagati rispetto ai colleghi italiani".

Un occhio di riguardo anche sul tema degli appalti, prosegue Pellecchia, "anch’esso colpito da episodi gravi e ripetuti di sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori, e a quello dei rider. Senza dimenticare le nuove professioni che si stanno delineando e si delineeranno nei prossimi anni nel settore". "Faremo tutto quanto nelle nostre disponibilità", conclude il segretario generale, "per chiudere la trattativa bene e in tempi rapidi per dare risposte e regole certe alle lavoratrici e ai lavoratori essendo il ccnl un importante strumento regolatore del settore".