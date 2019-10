Migranti: Orlando, 'impegno Pd in nome dei 368 annegati e di tutte altre vittime'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Avremmo voluto chiamare per nome le 368 persone perse in mare il #3ottobre a #Lampedusa. A loro e a tutte le altre vite senza nome deve essere dedicato il nostro impegno forte in Italia ed Europa per trovare soluzioni per l’accoglienza, la dignità e l’integrazione #migranti". Lo scrive su twitter il vicesegretario Pd, Andrea Orlando.