Riforme: Fiano, 'bene avvio lavoro modifica regolamento Camera'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "La notizia dell'avvio del lavoro della Giunta per il Regolamento per le modifiche del regolamento della Camera in conseguenza della riforma che riduce il numero dei parlamentari è senz’altro positiva. Si tratta infatti di una necessità inderogabile per mantenere i criteri di proporzionalità e rappresentanza nel lavoro parlamentare. Oltre ad affrontare gli obblighi imposti dalla riforma, il Partito Democratico lavorerà per rendere più efficiente e moderno il funzionamento della Camera”. Lo dice Emanuele Fiano del Pd.