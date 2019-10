Cittadinanza: Baldino (M5S), 'Ius Culturae non è priorità per Movimento'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Voglio precisare quanto detto in precedenza su Rousseau: ho parlato della nostra piattaforma come strumento di democrazia interna". Lo dice Vittoria Baldino dei 5 Stelle che oggi al termine dei lavori sullo Ius Culturae in Affari costituzionali aveva detto che il tema sarà sottoposto alla consultazione su Rousseau.

"Il programma con cui ci siamo presentati alle elezioni politiche è stato costruito su Rousseau. E sempre sulla nostra piattaforma è stato votato l’accordo con il Partito Democratico. Ma in nessuno dei due documenti è presente lo Ius Culturae. Ecco perché, per il MoVimento, non è da considerarsi una priorità”, conclude.