Enti locali: stabilizzati 39 ex Lsu del Comune di Petralia Soprana

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Dopo trent’anni arriva il tanto atteso contratto a tempo indeterminato per tutto il personale precario in servizio al Comune di Petralia Soprana, in provincia di Palermo. A distanza di un anno dall’avvio dell’iter per la stabilizzazione da parte dell’amministrazione guidata da Pietro Macaluso, ieri per 39 ex lsu è arrivata la firma del contratto. I 'nuovi' impiegati hanno festeggiato tagliando la torta di 'addio al precariato'.

"Siamo contenti e soddisfatti - ha detto il sindaco Pietro Macaluso – per avere chiuso questo percorso che porta serenità ai lavoratori e consentirà alla macchina amministrativa di essere ancor di più efficace ed efficiente nell’interesse dei cittadini".