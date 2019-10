Rider: Faraone (Italia Viva), 'tutelare lavoratori senza far scappare aziende'

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Il provvedimento sui rider deve servire a dare a questi lavoratori tutele e maggiori garanzie economiche senza far scappare dall’Italia le aziende che investono in questo settore". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone annunciando la presentazione di alcuni emendamenti sul decreto rider.

"Se scappano le aziende, oltre ad impoverire il Paese, lasciamo in mezzo ad una strada i lavoratori che ci chiedono più diritti e maggiori certezze economiche - aggiunge - Stiamo discutendo proficuamente con tutte le forze di maggioranza e vogliamo prevedere modifiche al testo che vadano in questa direzione. Non bisogna aver paura dell’innovazione, anche nel settore del lavoro - conclude - ma occorre accompagnare il cambiamento garantendo i lavoratori e le imprese. Il jobs act approvato dal governo Renzi fu scritto con questo spirito. Lo stesso che ispira il lavoro di Italia Viva sulla conversione di questo decreto".