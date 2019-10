Sicilia: scandalo alla Foss per cena da 699 euro, Udc 'azzerare vertici'

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Gli organi della Fondazione orchestra sinfonica siciliana vanno azzerati immediatamente per far ripartire il Politeama". Ad affermarlo è la capogruppo dell'Udc all'Ars Eleonora Lo Curto commentando l'articolo del quotidiano La Repubblica-Palermo su una cena da 699 euro in un ristorante romano messa in nota spese dal direttore amministrativo della Foss Massimo Provenza.

"Quanto emerge dall’articolo conferma la mala gestio al teatro Politeama - sottolinea Lo Curto - Non servono certamente puerili giochi delle parti per nascondere come i vertici della Foss abbiano ammesso il pagamento di una cena consumata a Roma dal direttore amministrativo Provenza al modico costo di 699 euro. Tale folle e volgare indecenza prima approvata anche dal sovrintendente Marcellino e dal presidente del cda Santoro costituisce un’evidente ammissione di colpa con cui si tenta di rimediare in modo maldestro alle proprie omissioni in termini vigilanza e corretta amministrazione di risorse pubbliche. La tardiva richiesta di rimborso a Provenza nasce infatti a seguito delle rimostranze degli uffici ispettivi dell’Assessorato regionale al Turismo. Ora basta! Si prenda atto che il Politeama si è trasformato in un verminario e si avvii subito un reset".

"Sono convinta - aggiunge - che la questione della mala gestio della Foss approderà in commissione Antimafia e Anticorruzione per le troppe evidenti responsabilità che a vario titolo ricadono sui soggetti che gestiscono la prestigiosa fondazione. Si ponga fine a questa stagione indecorosa con iniziative immediate da parte di chi ne ha la titolarità politica e istituzionale per restituire dignità alla Foss".