Def: Misiani, 'Renzi sbaglia, taglio cuneo non è 'pannicello caldo''

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Matteo Renzi liquida il taglio del cuneo fiscale come un 'pannicello caldo'. Sbaglia. Il suo partito aveva chiesto di rimandarlo al 2021. Non siamo d’accordo. Siamo al governo perché le tasse sui lavoratori vogliamo tagliarle. Iniziando subito, a partire da chi ne ha più bisogno". Lo scrive il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, su Twitter replicando alle dichiarazioni di Matteo Renzi in un'intervista televisiva.