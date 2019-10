Def: Renzi, 'aumento Iva pasticcio, l'abbiamo evitato'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Aumentare l'Iva sarebbe stato un pasticcio. L'ultima volta che si è fatto, era l'ottobre 2013, ne hanno pagato le conseguenze i consumi". Lo dice Matteo Renzi a Tg2 Post.

"Penso ci fosse, in buona fede, una parte del governo che diceva 'aumentiamo l'Iva e abbassiamo qualcos'altro" ma questo gioco delle 3 carte non serve. Lo abbiamo evitato quindi bene così, polemiche zero, giriamo pagina".