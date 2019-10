Governo: Gualtieri, 'Italia ha cambiato pagina in meglio, andavamo a sbattere'

Roma, 3 ott.(AdnKronos) - "Questo nuovo governo ha improvvisamente fatto cambiare pagina all'Italia, in meglio. Eravamo in una situazione veramente drammatica che ora viene considerato quasi come un brutto sogno, come un incubo che è passato. Questo è positivo ma dobbiamo ricordarci che fino a poche settimana fa l'Italia andava a sbattere. Quando parlo del conto del Papeete non voglio offendere nessuno ma davvero avevamo una situazione drammatica". Così a 'Piazza Pulita' su La7 il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

"Siamo riusciti a schivare questo incidente e ci stiamo incamminando per rimettere questo paese sui binari della crescita e dello sviluppo: può sembrare qualcosa di ordinario ma è molto impegnativo".