M5S: online ‘Carta di Firenze’, stop capo politico e proprietà Rousseau al Movimento (2)

(AdnKronos) - Dunque le proposte concrete, riunite in 5 paragrafi. Il primo é intitolato alla trasparenza e alla democrazia interna, si chiede la convocazione di un’assemblea nazionale per avviare una riforma dello statuto, che passi per ​il “superamento della figura del capo politico mediante l’introduzione di organi elettivi e collegiali a livello nazionale, regionale e provinciale, che abbiano l’autorità di intervenire nella gestione dei conflitti interni nelle aree di competenza”.

Ma anche l’”attribuzione della ​piena proprietà e della gestione del Sistema operativo Rousseau al Movimento 5 Stelle assicurando la massima trasparenza della piattaforma, in particolare verso le richieste di: accesso pubblico all’anagrafe territoriale degli iscritti, verificabilità degli esiti delle consultazioni”.