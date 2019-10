M5S: Ferrara, 'italiani come gli altri'

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - I Cinquestelle "non hanno una posizione originaria se non il vaffanculo di un comico in piazza. Una posizione carica di destino, ma fragile. Per cui è facile dire non andiamo in tv e poi occuparla, propagandare il rigore e poi dimostrarsi italiani come gli altri. Hanno preso il 32 per cento e in democrazia è rispettabile, poi si sono alleati con un bullo che andava cacciato e così poi con il Pd, anche se non è il massimo della cultura istituzionale". Lo afferma Giuliano Ferrara in un'intervista al 'Corriere del Mezzogiorno'.