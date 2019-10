Whirlpool: Furlan, 'sostegno a mobilitazione, Napoli non può perdere produzione'

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Pieno sostegno della Cisl alla mobilitazione di oggi dei lavoratori della Whirlpool. Il Governo ai massimi livelli deve intervenire per riaprire la trattativa e far rispettare gli impegni all’azienda. Napoli non può perdere quella produzione industriale ed i posti di lavoro". Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.