Whirlpool: tra bandiere e striscioni al via il corteo di Roma

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - È iniziato da pochi istanti il lungo corteo organizzato oggi a Roma da lavoratori e sindacati a sostegno dei dipendenti del sito dell’azienda americana Whirlpool a Napoli. La manifestazione si svolge in occasione dello sciopero generale di otto ore proclamato dai sindacati in tutti gli stabilimenti nazionali fermi".

Al concentramento in Piazza della Repubblica, dalle 9 di questa mattina, il concentramento ha visto arrivare 10 pullman da Napoli e Caserta, e numerosi gruppi dal resto dell’Italia, per un totale di 1.000 persone, munite di cartelli e striscioni dirette al ministero per lo Sviluppo Economico.