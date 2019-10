Clima: Fico, 'bene impegno governo, con legge Bilancio nuovo modello sviluppo'

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Un segnale apprezzabile è costituito dall’attenzione riservata al tema" dello sviluppo sostenibile "nelle linee programmatiche del nuovo governo, che prevedono l’inserimento in Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile, l’avvio di un’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile, l’utilizzo dell’Agenda 2030 per ridisegnare il funzionamento del sistema socio-economico, la valutazione dell’impatto economico-sociale-ambientale dei nuovi provvedimenti legislativi. Sono fermamente convinto che spetti –in Italia come negli altri Paesi– soprattutto al Parlamento assumere un ruolo di guida– attraverso l’attività legislativa e di indirizzo politico– nel processo di transizione verso un nuovo modello di sviluppo. A partire dalla prossima sessione di bilancio". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla presentazione del rapporto Asvis 2019 (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile).