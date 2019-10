Alitalia: Filt, Mise ci riferisca urgentemente su situazione, no a licenziamenti

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Un confronto urgente al Ministero dello Sviluppo Economico che ci riferisca su quello che sta accadendo". È quanto chiede il segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito, in merito alla situazione di Alitalia spiegando che "la condizione economica dell’azienda ed i fondi a disposizione in cassa non ci permettono di perdere più un minuto e dopo quasi tre anni di commissariamento serve che il Governo prenda in mano la regia dell’operazione e la finalizzi positivamente".

Secondo il dirigente nazionale della Filt Cgil "dalle indiscrezioni, che emergono a mezzo stampa, sembra che il tema occupazione sia purtroppo solo un dettaglio marginale nelle complesse dispute finanziarie fra gli acquirenti".

Per Cuscito, "non possiamo più aspettare, devono dirci se, nel piano industriale che hanno in mente, l’occupazione sia elemento fondamentale e se si tratti di rilancio, sviluppo o solamente di tagli al perimetro occupazionale ed alle condizioni di lavoro. Dopo tante crisi e tanti posti di lavoro persi negli anni - sottolinea infine Cuscito - non vogliamo altri licenziamenti".