San Francesco: Conte, 'punto di riferimento per tutti'

Assisi (Pg), 4 ott. (AdnKronos) - “San Francesco rimane un punto di riferimento per noi italiani e non solo noi italiani”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, ad Assisi, alle celebrazioni del giorno di San Francesco patrono d'Italia, ricordando come Dante, nell’XI canto del Paradiso, lo descriva come un sole che è nato.

Il premier si sofferma sulle capacità del santo degli ultimi di “parlare a tutti, usando il linguaggio dell’uomo che ritrova se stesso, sorprendente come sia riuscito a superare ogni barriera confessionale”. La lampada votiva, che quest’anno arde di olio toscano, “é segno di affetto e devozione che lega gli italiani di tutte le Regioni a questo luogo e che consegna l'immagine viva di una molteplicità che si racchiude nell’unita”.