Carige: Maccarone, ‘dialogo su governance appena avviato’

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Il dialogo sulla governance è stato appena avviato. Il processo non sarà semplice perché Carige è una quotata e deve rispettare tutti gli obblighi di legge. Avere un numero ridotto degli organi societari non sarà così facile". Il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone, risponde così ai cronisti che gli chiedono un commento all’entrata di Cassa Centrale Banca in Carige. Per il mandato dei tre commissari straordinari in scadenza a fine anno, spiega Maccarone, "verosimilmente ci sarà una proroga, dovuta ai tempi per l’aumento di capitale e l’assemblea sarà a gennaio".