Palermo, Vescovo Bedford-Strohm incontra equipaggio Se watch

Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - Un sorriso, una stretta di mano e un abbraccio. Così il vescovo della Chiesa evangelica-luterana della Regione Baviera, Heinrich Bedford-Strohm ha accolto oggi parte dell'equipaggio della nave Sea watch 3 nella sede del Comune di Palermo. L'occasione è stata offerta dal conferimento della cittadinanza onoraria della città di Palermo al vescovo, che si è caratterizzato, tra l'altro, per l'impegno per l'ambiente e ed ha sostenuto fortemente le ONG e il salvataggio in mare, sottolineando "che i paesi nel Mediterraneo e l'Italia devono essere maggiormente supportati". A invitare l'equipaggio della Sea wtach, che si trova da mesi al porto di Licata, dopo il sequestro della nave, è stato il sindaco Leoluca Orlando.