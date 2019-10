Milano-Bicocca, tornano i B.inclusion days

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Da lunedì 7 a venerdì 11 Ottobre, l’Università Milano Bicocca organizza “B.inclusion days 2019”, la seconda edizione della settimana di incontri, occasioni formative ed eventi artistici e sportivi dedicati alla dimensione inclusiva e promossi, in diverse sedi dell’ateneo, dallo Spazio B.inclusion, luogo di riferimento per i servizi, le proposte operative e le azioni culturali mirate ad arricchire la dimensione inclusiva dell’ateneo.

Lezioni senza barriere – costruite basandosi sui principi della didattica inclusiva e avvalendosi delle tecnologie più innovative – esplorazioni geologiche senza limiti attraverso la realtà virtuale immersiva, lezioni al buio, seminari e incontri dedicati agli studenti con DSA o al tema della disabilità nel cinema e nella letteratura, dimostrazioni di paraclimbing, tennis in carrozzina, boccia paralimpica e baskin, tanti sono gli eventi in calendario. Per consultare la locandina e il programma completo, si può consultare il sito ufficiale.