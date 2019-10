Italia Viva: Faraone, 'uniche due leadership Renzi e Salvini'

Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - "Le uniche due leadership sono rappresentate in Italia da Matteo Renzi e da Matteo Salvini". Lo ha detto all'Adnkronos Davide Faraone di Italia Viva, a margine della scuola di cultura politica 'Futura' di Terrasini (Palermo). "Le forze che si confrontano con il bipolarismo in questo paese sono rappresentate da Matteo Renzi e da Matteo Salvini, sono due leadership profondamente diverse, carismatiche". E Conte? "E' il Presidente del Consiglio che si sta sforzando in maniera generosa a tenere insieme una maggioranza eterogenea. Il massimo sostegno a Conte".