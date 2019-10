Italia Viva: al via 'Futura', Faraone 'I ragazzi al centro del nostro progetto'

Terrasini Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - "Tante ragazze e tanti ragazzi impareranno e insegneranno allo stesso tempo in questi tre giorni di scuola politica. Avere costruito un'occasione per parlare di politica, di ambiente, di social è importante e farlo in Sicilia è molto importante. Facciamo comprendere che è possibile un'altra politica". Lo ha detto Davide Faraone, senatore di Italia Viva, prima di dare il via alla scuola di cultura politica 'Futura' organizzato a Terrasini (Palermo). "E' un vivaio di Italia viva - dice ancora Faraone - Diamo dei segnali chiari, i ragazzi sono al centro del nostro progetto". "L'idea che i ragazzi si debbano approcciare alla politica senza struttura identitaria ci preoccupa". Atteso anche Matteo Renzi, anche se non si sa ancora quando. Mentre domani arriveranno le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti.