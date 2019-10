Milano: Sala e Colau, 'città sono nuove protagoniste politica'

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Due sindaci di due "quasi capitali" con lo stesso messaggio da trasmettere: le città sono le nuove protagoniste della politica e del cambiamento, i Governi e lo Stato devono rendersene conto, il più in fretta possibile, e dare loro maggiori margini di manovra. La prima cittadina di Barcellona, Ada Colau, e il suo collega di Milano, Giuseppe Sala, si sono confrontati durante un talk organizzato da Repubblica. Argomento: come la tecnologia possa aiutare ma anche danneggiare la vita dei cittadini se la politica non è in grado intervenire facendo rispettare alcune regole. E' il caso di Airbnb e della grande battaglia condotta dalla sindaca Colau contro gli affitti illegali che minacciavano di desertificare il centro di Barcellona e allontanare i suoi residenti. Con una serie di multe e interventi, tra cui la creazione di 'zone rosse' dove non sarebbe più stata concessa alcuna licenza di affitto, la sindaca ha limitato lo strapotere di Airbnb e la gentrification causata dal turismo di massa.

Sulla tecnologia e sui suoi rischi "le città europee hanno il dovere di riflettere perché il dibattito politico è povero su questi aspetti. Disegnare il futuro delle è il più profondo esercizio politico oggi possibile e non pensate che la politica la faccia chi sta seduto alla Camera o in Senato", ha detto il sindaco Sala. Dai monopattini elettrici ai riders, fino al problema della casa, l'impatto delle nuove trasformazioni è molto sentito anche a Milano. "Se immaginiamo una città attraente nel 2030, non ci sono abbastanza case per i giovani a prezzi adeguati". In più, i giovani "si rifiutano di fare la coda per avere un documento e quindi bisogna cambiare delle cose". Di passi avanti se ne sono fatti: "Il Comune di Milano oggi è il terzo ente italiano per transazioni per incassi dopo Agenzia Entrate e Inps, è una follia virtuosa, e ormai un milanese su tre ha la carta identità elettronica. Sono dei successi che ci fanno dire che bisogna andare avanti".