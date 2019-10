Pd: Renzi, 'se Papeete uguale a Leopolda ecco perchè sono andato via'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Bisogna riconoscere a Orlando l'onestà intellettuale di dire la vera motivazione della scissione. Gli ultimatum non vanno lanciati, io detto soltanto che non bisogna aumentare le tasse. Lui mette sullo stesso piano il Papeete e la Leopolda, Orlando di fatto spiega che per lui e per tanti del Pd Papeete e Leopolda, cioè Salvini e Renzi, fuori di metafora, sono la stessa cosa ed è il vero argomento della divisione". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'In mezz'ora' di Lucia Annunziata su Raitre.

"E' il motivo per il quale ad un certo punto ho dovuto lasciare la casa comune, perché se in un posto c'è il vicesegretario vicario che ti dice che sei sullo stesso piano, Papete e Leopolda, è evidente -ha aggiunto l'ex premier- che stai dando un messaggio ai tuoi che è lo stesso messaggio degli ultimi anni: hanno fatto la guerra al Matteo sbagliato. Io combatto Matteo Salvini, però quando sento quelli che stavano con me nel partito sostanzialmente paragonarmi, c'è già spiegata qui la motivazione per la quale c'è stata la scissione. Io non sono Salvini e se Orlando continua a paragonare Papete e Leopolda vuol dire che non l'ha capito".