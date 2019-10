Italia Viva: Renzi ai giovani, 'Siate leader e non follower'

Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Siate leader e non follower, capaci di dettare un'agenda, di provare a mettervi in cammino, altrimenti venite risucchiati dalla mediocrità, non abbiate paura del concetto di leadership". E' il messaggio lanciato da Matteo Renzi, via Skype ai giovani della scuola di formazione politica 'Futura' a Terrasini, organizzata da Davide Faraone.