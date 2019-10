Emilia Romagna: Renzi, 'sostegno a Bonaccini, vedremo se presentare liste'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - In Emilia Romagna Italia Viva non pensava di presentare sue liste, "molti ce lo stanno chiedendo, discuteremo e decideremo insieme, Certo è che il mio amico fraterno Stefano Bonaccini si merita tutto il supporto possibile, vediamo se attraverso le liste". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'In mezz'ora' di Lucia Annunziata su Raitre.