Scuola: Renzi, 'abbiamo fatto un po' di caos' (2)

(AdnKronos) - "Il punto fondamentale e che ci sono tre o quattro questioni che vanno sciolte - ha aggiunto Renzi - abbiamo un gigantesco problema di approccio culturale alla scuola dove è giusto valorizzare di più gli insegnanti. Dobbiamo porci, quindi, il problema di come mettere al centro le legittime esigenze degli docenti ma anche quelle degli studenti. Alla luce di tutto ciò, sicuramente stiamo lavorando per una nuova iniziativa legislativa sulla scuola ma visto che l'ultima volta ci hanno massacrato, forse serve un approccio diverso per il futuro partendo dal basso. E ai ragazzi dico di fare sentire la loro voce alla politica".