Governo: Renzi, 'si pensi meno a spin comunicativo e si faccia di più'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Nella guerra quotidiana della comunicazione il gioco è semplice: dipingere Italia Viva come quei cattivoni che mettono in discussione il governo. Noi non siamo contro il governo: noi siamo contro l’aumento delle tasse. Suggerirei a tutti di pensare meno allo spin comunicativo e pensare più ai dossier di governo. Per noi questa legislatura arriva al 2023, punto". Lo scrive sulla sua enews settimanale Matteo Renzi, leader di Italia Viva.