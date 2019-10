Manovra: Furlan, 'taglio tasse importantissimo ma servono più risorse' (2)

(AdnKronos) - "Serve una riforma fiscale complessiva. Vogliamo un tavolo certo su questo", ha poi aggiunto Furlan che ha chiesto anche "più risorse e certezza per i contratti pubblici che devono essere rinnovati".

Su questo fronte, ha spiegato ancora la segretaria generale della Cisl, "il governo ha garantito che ci sono le risorse per i contratti pubblici e ha indicato gli investimenti con un cronoprogramma preciso. Bisogna sapere quante saranno le risorse e quando si sbloccheranno tutte le grandi e medie opere infrastrutturali, per le quali già ci sono e non vengono utilizzate".

Quanto ai tavoli tecnici annunciati, ci sarà quello su Quota 100 che, ha ribadito Furlan, "rimarrà, perché non si può continuamente cambiare la vita delle persone" ma siccome "lascia aperti alcuni problemi che già allo scorso governo avevamo evidenziato con chiarezza, dovrà partire anche qua un confronto chiaro su come finalmente creeremo una previdenza più equa e più giusta per tutti".