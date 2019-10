Migranti: Cgil, 'altra tragedia, cambiare registro'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Ancora una volta donne e bambini hanno trovato la morte nelle nostre acque, a poche miglia dalle nostre coste, nel tentativo di raggiungere un futuro migliore per sé e per i loro figli. Tutto ciò ci indigna e ci addolora profondamente". Con queste parole, il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra commenta il tragico naufragio di questa notte al largo di Lampedusa. Per porre fine a queste tragedie, aggiunge Massafra, "occorre cambiare completamente registro, a partire dal riconoscimento di tutti i diritti umani".

Ci fa rabbia, prosegue il dirigente sindacale, "continuare a sentir parlare asetticamente di numeri, statistiche, flussi, dimenticando, sottolinea, che dietro a queste cifre ci sono le vite delle persone, e le responsabilità di aver scelto di perseguire politiche restrittive".

E' una ulteriore conseguenza, conclude il segretario confederale, "di chi ha deciso di punire e limitare le attività delle ong, le uniche organizzazioni che, precisa Massafra, spinte dal solo spirito umanitario, si occupano di salvare vite umane".