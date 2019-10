Cybersecurity: Savio (Leonardo), 'pronti ad affiancare le Pa'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Siamo pronti ad affiancare le pubbliche amministrazioni, Leonardo ha una divisione cibernetica" ma sarà "importante che tutti facciano la loro parte". A dirlo è il Chief Strategy & Market Intelligence Officer di Leonardo, Enrico Savio, nel corso dell'audizione oggi in Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti nell'ambito dell'esame del disegno di legge sulle "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". Il tema della cybersecurity "è per noi importantissimo" sottolinea Savio che parla di "un perimetro normativo sfidante".