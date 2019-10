Riforme: testo maggioranza, equiparare requisiti elettorato attivo e passivo Camera e Senato

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - 'Omogeneizzare' il voto dell'elettorato, attivo e passivo, di Camera e Senato. E' questo uno degli impegni assunti dalla maggioranza nella riunione che ha visto siglare oggi l'intesa sulle riforme. "Ci impegniamo a intervenire, nel corrente mese di ottobre - si legge nel documento che sancisce la 'stretta di mano' - sul progetto relativo all’abbassamento dell’età per il voto per il Senato della Repubblica in corso di esame in quel ramo del Parlamento per equiparare i requisiti di elettorato attivo e passivo di Camera e Senato. Ci impegniamo, altresì, a presentare un testo volto a modificare il principio della base regionale per l’elezione del Senato e per riequilibrare il peso dei delegati regionali che integrano il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica, a partire dall'elezione successiva a quella delle nuove Camere in composizione ridotta".