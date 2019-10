Riforme: testo maggioranza, armonizzare Camere, certezza tempi a iniziative governo**

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - La riforma che la maggioranza intende attuare per fornire una cornice adeguata al taglio dei parlamentari "è essenziale per valorizzare il ruolo del Parlamento con interventi tesi ad armonizzare il funzionamento delle due Camere e limitare in maniera strutturale il ricorso alla decretazione d’urgenza e alla questione di fiducia. In particolare si tratta di intervenire anche sulla disciplina del procedimento legislativo allo scopo di dare certezza di tempi alle iniziative del governo e più in generale ai procedimenti parlamentari, coniugando la celerità dell’esame parlamentare con i diritti delle minoranze". E' quanto si legge in un passaggio del documento della maggioranza che sancisce la stretta di mano sulle riforme, un testo firmato oggi, alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari.