Migranti: Sibilia posta circolare Viminale contro Salvini 'smemorato'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Una circolare del Viminale con cui si avvia "un programma di graduale ridistribuzione territoriale di 2000 migranti" nelle diverse regioni italiani, in vista "del costante flusso migratorio che interessa la frontiera terrestre del Friuli Venezia Giulia". A pubblicarla, con una stilettata diretta all'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, è il sottosegretario al Viminale nei due governi Conte Carlo Sibilia, del M5S. "Il 5 luglio 2019 in attuazione ad una circolare ministeriale del 14 giugno 2019 si spostavano 2.000 migranti dal Friuli in tutta l’Italia. Quando lo smemorato di Milano era ancora ministro. A voi il giudizio...", scrive Sibilia nel post su Facebook che accompagna la foto della circolare targata ministero dell'Interno.