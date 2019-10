Riforme: Violante, 'con taglio parlamentari troppo peso a lobby' (2)

(AdnKronos) - Secondo Violante, si tratta dunque di una riforma "incompleta" perché "la fiducia al governo continueranno a esprimerla le due Camere separatamente, oppure sarà il caso che queste decidano in seduta comune per evitare che la stabilità cada nelle mani di pochi senatori 'border line'?"

Terza questione, osserva infine, "per effetto delle altre riforme in discussione, il Senato verrà di fatto equiparato alla Camera. Dunque, andremo incontro allo svuotamento delle motivazioni che giustificano un secondo ramo del Parlamento. Avremo un monocameralismo di fatto. Ma perché non arrivarci alla luce del sole, attraverso una riforma che tenga conto di tutti i vari aspetti?".