M5S: slitta a domani voto capogruppo Camera

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Slitta a domani il voto per la scelta del nuovo capogruppo M5S alla Camera. La 'tabella di marcia' prevedeva la chiusura delle 'urne' questa sera, invece, viene spiegato da fonti grilline, in serata si terrà la riunione con la 'presentazione' delle squadre, mentre la chiusura delle votazioni è stata fissata per domani alle ore 18. Candidati a ruolo di presidente del gruppo di Montecitorio sono Emanuela Corda, Sebastiano Cubeddu, Gianfranco Di Sarno , Leonardo Donno, Paolo Giuliodori, Anna Macina, Pasquale Maglione, Marco Rizzone, l'attuale vicecapogruppo Francesco Silvestri, Raffaele Trano e Giorgio Trizzino. Tra i favoriti, stando ai rumors interni, Macina, Silvestri e Corda, quest'ultima, tra l'altro, è la datrice di lavoro di Virginia Saba, la fidanzata di Luigi Di Maio.

Iniziano invece già oggi le votazioni per la scelta del nuovo capogruppo M5S al Senato, lo scrutinio, spiegano fonti di Palazzo Madama, dovrebbe tenersi già stasera, ma non è escluso che slitti anche questo a domani. In corsa, Danilo Toninelli, Andrea Cioffi, Gianluca Perilli, attuale vice presidente, Stefano Lucidi e Marco Pellegrini.