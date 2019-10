Umbria: Salvini, 'inciucio Pd-M5S verrà sonoramente punito da elettori'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Il voto in Umbria "segna il primo inciucio elettorale Pd-5 Stelle e penso verrà sonoramente punito dagli elettori". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della visita al carcere di Sabbione.

"In Umbria ho trovato un'accoglienza straordinaria - dice Salvini - non vedo l'ora sia il 27 ottobre: sarà un voto degli umbri per l'Umbria, ma dopo 50 anni è la prima volta che si cambia e sono felice di essere in piccolissima parte protagonista di questo cambiamento".