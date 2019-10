Prix Galien Italia ad Abbott per dispositivo glucosio

Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - Abbott ha ricevuto il prestigioso Premio Galeno Italia 2019 per il sistema di monitoraggio del glucosio FreeStyle Libre, che sta contribuendo a cambiare il modo in cui le persone con diabete misurano i loro livelli di glucosio, per una gestione corretta del diabete. Il Premio Galeno, considerato il 'Nobel' per l'innovazione dei farmaci e dei dispositivi medici, è uno dei più alti riconoscimenti nel settore farmaceutico e biomedico, che riconosce l'eccellenza nella ricerca e l’innovazione medica e scientifica, ricorda una nota.

"Vincere il Prix Galien Italia nella categoria Medical Devices/Technologies - dichiara Massimiliano Bindi, Regional director of Southeast Europe and Italy, Diabetes Care, Abbott - rappresenta un grande privilegio e un importante riconoscimento al nostro impegno nell’innovazione tecnologica dei dispositivi medici. Il conferimento di questo prestigioso riconoscimento attribuito a FreeStyle Libre dalla comunità scientifica, è un’ulteriore conferma che la nostra tecnologia rivoluzionaria sta cambiando il percorso di cura delle persone con diabete. Stiamo lavorando con le autorità sanitarie per rendere il sistema FreeStyle Libre sempre più accessibile agli italiani che convivono con il diabete, senza disuguaglianze regionali".

Secondo il Board scientifico indipendente che ha assegnato il premio, "le caratteristiche innovative di FreeStyle Libre consentono la gestione della patologia diabetica in modo particolarmente semplice e flessibile. Il monitoraggio della glicemia può infatti essere effettuato on demand e con modalità non invasiva. L'impatto sociale del device è alto in considerazione dell’elevata popolazione di riferimento: secondo dati Istat 2016, il numero di pazienti affetti da diabete in Italia ammonta a oltre 3 milioni 200 mila, con una previsione di costante aumento".

"È molto incoraggiante - commenta Emanuele Bosi, ordinario di Endocrinologia Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano - vedere come le persone con diabete che usano questo sistema siano coinvolte più attivamente nel prendere decisioni riguardanti la gestione della loro glicemia, migliorando così il controllo della malattia. Sarebbe pertanto importante assicurare un accesso a questa tecnologia a tutte le persone con diabete in trattamento con insulina".

Il sistema FreeStyle Libre di Abbott legge i livelli di glucosio ogni minuto attraverso un sensore che si applica sulla parte posteriore del braccio, eliminando così la necessità delle frequenti punture sul dito. Una scansione di un secondo del sensore con il reader o con uno smartphone consente una lettura del glucosio presente nel liquido interstiziale in tempo reale e una fotografia dei propri livelli di glucosio. Grazie a una serie di strumenti digitali, il sistema può consentire agli utenti di controllare il glucosio usando uno smartphone iPhone o Android con la app FreeStyle LibreLink4, di connettersi con familiari e amici, che potranno così visualizzare i dati da remoto, con la app LibreLinkUp, e di inviare al proprio medico le informazioni sul glucosio attraverso un sistema basato sul cloud, condividendo report con LibreView. Abbott ha ottenuto il rimborso parziale o totale per il sistema FreeStyle Libre in 33 Paesi, inclusi Italia, Francia, Irlanda, Giappone, Regno Unito e Usa.