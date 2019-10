Milano: Giornata mondiale della vista, con Luxottica visite gratuite

Milano, 8 (AdnKronos) - A Milano visite della vista gratuite per bambini e bisognosi in occasione della Giornata mondiale della Vista, che, promossa dall'Oms, ogni anno si celebra il secondo giovedì del mese di ottobre. Nel mondo ancora oggi una persona su sette ha difficoltà ad accedere a cure oculistiche di qualità, anche in Italia, dove il problema riguarda le fasce sociali più emarginate.

Fondazione OneSight, organizzazione indipendente senza scopo di lucro, e Luxottica uniscono le forze per diffondere la cultura della tutela della vista: quest'anno, per due settimane, dal 7 al 18 ottobre, persone bisognose e minori potranno usufruire gratuitamente di un controllo della vista ricevendo, se necessario, un paio di occhiali per la correzione del proprio difetto visivo. Quattro le associazioni coinvolte: Casa dell’accoglienza 'Enzo Jannacci', Fondazione Progetto Arca Onlus, Associazione Caf Onlus e gli Istituiti Milanesi Martinitt e Stelline. Le prime due, strutture storiche dell’accoglienza milanese, ospiteranno tutte le visite nei loro spazi.

All’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano, con il Centro Universitario di Ricerca in ottica e optometria dell’Università Bicocca e con Humanitas San Pio X, parteciperanno circa 50 dipendenti di Luxottica come volontari per facilitare le attività, i flussi, la gestione dei turni per le visite e la distribuzione degli occhiali. Le visite saranno effettuate con strumenti tecnologici all’avanguardia di Essilor Italia. "Luxottica e OneSight sono orgogliose di collaborare insieme per il terzo anno consecutivo in un’iniziativa che rappresenta un impegno concreto per la città di Milano", spiega Alessandra Senici, membro del comitato direttivo di OneSight e manager di Luxottica.