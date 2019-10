Milano: Giornata mondiale della vista, con Luxottica visite gratuite (2)

(AdnKronos) - "La sinergia tra pubblico e privato - dice l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - ci permette in molti casi di affrontare le nuove sfide introducendo l’innovazione necessaria e aumentando l’efficacia degli interventi, riuscendo così a garantire ai più fragili l’accesso a diritti fondamentali, come quello alla salute. Grazie a questa iniziativa, che è diventata ormai un appuntamento fisso, gli ospiti di Casa Jannacci, ma anche decine di bambini e persone fragili possono beneficiare di una visita di controllo molto importante alla quale non avrebbero la possibilità di accedere in altro modo. Consideriamo quindi quella con Luxottica e OneSight una collaborazione molto virtuosa che siamo interessati a promuovere e rafforzare".

OneSight e Luxottica hanno in programma anche altre iniziative a livello mondiale legate alla ricorrenza. Negli Stati Uniti il 10 ottobre, proprio nella data in cui si celebra la Giornata Mondiale della Vista, i negozi del gruppo apriranno le loro porte per aiutare persone in difficoltà delle comunità più vicine e fornire loro esami oculistici e occhiali. In particolare, la catena Pearle Vision insieme a OneSight lancerà la prima edizione del programma ABSee per fornire cure oculistiche ai bambini in età scolare.

Da Atlanta a Seattle e da Toronto a Portorico, per dodici mesi si effettueranno test della vista e esami oculistici a bordo di un'unità mobile all'avanguardia. Nella stessa data LensCrafters e OneSight saranno partner di Mind Body Green, in una serie di eventi incentrati sulla salute degli occhi. Dal 7 all’11 ottobre i dipendenti americani di Luxottica presteranno servizio volontario presso la clinica di OneSight di Kansas City in Missuri e presso un laboratorio per la produzione di occhiali dedicati alle attività di OneSight a Cincinnati, Ohio.